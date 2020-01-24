Напоила снотворным: на Прикарпатье мать, убившую двоих детей, приговорили к 15 годам тюрьмы

Женщина дала выпить своим сыновьям снотворные препараты, в результате чего они умерли.

В Ивано-Франковской области к 15 годам лишения свободы приговорена мать за убийство в 2016 году двух своих малолетних детей.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

Согласно версии следствия, в апреле 2016 года женщина, находясь по месту жительства в жилом доме, растворила в воде снотворные лекарственные средства и дала выпить своим детям - двум мальчикам, в результате чего они умерли.

«Коломыйский горрайонный суд признал виновной в совершении убийства двух малолетних детей их мать и приговорил к 15 годам лишения свободы (пп. 1, 2 ч.2 ст.115 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура настаивала на пожизненном лишении свободы.

«В настоящее время прокуратурой готовится апелляционная жалоба на решение суда», - добавили в ведомстве.