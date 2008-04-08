ЕБРР: Днепропетровск выбран как наиболее важный на востоке страны

Европейский банк реконструкции и развития сегодня открыл в Днепропетровске официальный офис банка, который будет обслуживать пять областей востока Украины - Днепропетровскую, Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Запорожскую области.

Как передает корреспондент УНИАН, офис ЕБРР расположен в центре Днепропетровска в современном многофункциональном комплексе «Мост-сити-центр». В офисе постоянно будут работать четыре сотрудника во главе с директором представительства Олегом ТРИКОЗОМ.

Комментируя открытие офиса, директор бизнес-группы ЕБРР в странах Южной и Восточной Европы Оливье ДЕКАМП сообщил, что Днепропетровск выбран как наиболее важный промышленный регион Украины с высокой долей экспорта.

При этом О.ДЕКАМП подчеркнул, что офис ЕБРР, открытый в Днепропетровске, будет в равной степени работать с четырьмя другими регионами.

*** В Днепропетровской области реализуются проекты при участии ЕБРР на общую сумму около 211 млн. евро.