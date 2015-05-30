СБУ установила защиту от возможного радиационного отравления задержанных ГРУшников- СМИ

Таких мер приняла Служба безопасности Украины, пишет "Новая газета".

По словам представителей СБУ, которая обеспечивает охрану задержанных россиян, эти меры осуществлены "в связи с угрозой покушения на жизнь капитана Ерофеева и сержанта Александрова со стороны российских спецслужб".

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"Еще один инцидент, вроде устранения Литвиненко, нам не нужен", - прокомментировали в офисе советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко в 1998 году утверждал, что российские спецслужбы приказали ему устранить олигарха Бориса Березовского, проживающего в Великобритании.

В 2000 году бежал из России, получив политическое убежище в Великобритании. Автор книги "ФСБ взрывает Россию".

В 2006 году Александр Литвиненко скоропостижно скончался от отравления радиоактивным полонием. Расследование гибели экс-сотрудника спецслужб в Великобритании продолжается до сих пор.

Британские следователи считают главными подозреваемыми Андрея Лугового, бывшего сотрудника спецслужб, ныне - депутата Госдумы и бизнесмена Дмитрия Ковтуна.

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Как известно, 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье на Луганщине военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Минобороны России заявило, что указанные граждане проходили военную службу, но действующими военными не являются.