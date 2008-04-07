Мэр г.Раздельная выбросил помеченные купюры в окно

В Одесской области по подозрению во взяточничестве задержан городской председатель Раздельной Борис КИНДЮК.

Об этом сегодня сообщил УНИАН заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в области Игорь КЛИНКОВ.

По его данным, Б.КИНДЮК был задержан с поличным – после получения от частного предпринимателя взятку в сумме 25 тыс. грн. за предоставление торгового места на рынке. Деньги были помечены, и мэр выбросил купюры в окно.

В горсовете изъяты некоторые документы, в квартире Б.КИНДЮКА тоже проводятся обыски, уточнили в УБЭП.

После задержания мэр Раздельной был госпитализирован в больницу, поскольку у него резко ухудшилось самочувствие.

Справка УНИАН. Б.КИНДЮК стал городским председателем в марте 2006 года. До этого был депутатом Одесского горсовета, руководил муниципальным управлением экологической безопасности.