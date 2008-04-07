Экс-директора ЧП ”Форест” задержали в Португалии

Бывший директор волынского предприятия, который уклонялся от уплаты налогов, задержан в Португалии.

Теперь следственным отделом Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Волынской области осуществляется его экстрадиция на территорию Украины, сообщили УНИАН в УНМ ГНА в Волынской области.

Как указывается в сообщении, директор ЧП „Форест" Виктор НАТАЛЬЧУК на протяжении 2001-2003 годов умышленно уклонился от уплаты налогов в размере 671 тыс. грн. Такой факт установлен следствием еще 4 года назад.

Однако объяснений от волынского бизнесмена налоговикам получить не удалось, поскольку он скрывался. Соответствующим постановлением директор фирмы был объявлен в межгосударственный и международный розыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был обнаружен на территории Португалии при содействии тамошних стражей порядка. После соответствующих запросов волынской налоговой милиции и НЦБ Интерпола УМВДУ в Волынской области правоохранительные органы Португалии задержали гражданина В.НАТАЛЬЧУКА.