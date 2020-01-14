"Плакали вместе": президент МАУ рассказал о первой после авиакатастрофы встрече с родными членов экипажа

Дыхне заявил, что они организовали работу нескольких психологов с родственниками экипажа, которые работают по сегодняшний день.

Президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что на первой встрече с родственниками членов экипажа самолета, который разбился в Иране, они сидели и плакали вместе.

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Об этом он сказал в интервью Зе Интервьюер, передает Новое время. «В первый день мы практически не говорили, мы сидели рядом и просто плакали вместе. Потому что я, если честно, не понимал, о чем можно говорить, как можно людям выразить свое участие. Они точно не были в состоянии о чем-то разговаривать», - сказал он.

По словам Дыхне, разговаривать они начали на второй день. «Мы начали говорить на второй день, обсуждать какие-то вопросы, отвечать на их вопросы, рассказывать, что и как произошло, как им теперь быть. Люди начали озвучивать свои проблемы. У кого-то автомобиль остался в аэропорту - какие-то бытовые [вопросы]. Просто у людей сразу возникает огромное количество вопросов... Ведь никто к такому не готовится, не представляет, что такое вообще может быть, когда сыну 34 года, например, и никто не ожидает», - сказал он.

Дыхне заявил, что они организовали работу нескольких психологов с родственниками экипажа, которые работают по сегодняшний день, а также определили юриста, который ведет все мелкие бытовые вопросы.

«Может, мы хоть чем-то сможем им помочь в этот болезненный период. При том, я считаю, что это такой же рубец на психологическом теле МАУ. Этот день, эта трагедия еще очень долго будет в наших сердцах и нашей памяти. Трудно сказать, как это переживет компания», - сказал он.