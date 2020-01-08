С отказом двигателя пилоты "тегеранского" рейса могли справиться без проблем – инструктор погибших

Учитывая сложность и продолжительность маршрута, на рейс выбрали лучших.

На борту самолета МАУ, который упал под Тегераном, погибли 9 членов экипажа. В МАУ говорят, что это были их опытные коллеги, усиленный экипаж, который не мог допустить ошибки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Учитывая сложность и продолжительность маршрута, на него выбрали лучших. Это был усиленный экипаж. "На борту находились наши лучшие работники", - говорит президент МАУ Евгений Дыхне.

Именно в аэропорту Тегерана, который считается технически сложным, происходило обучение пилотов Международных авиалиний, которые управляли Боингами 737. В составе экипажа был Алексей Наумкин - инструктор, который имел 12 тысяч часов налета. Владимир Гапоненко прошел путь от бортпроводника до командира экипажа, и имел 11 тысяч налета.

Гапоненка, и Наумкин учил летать инструктор Сергей Вахрин. О бывших студентах у него самые лучшие воспоминания. "Алексей в последнее время летал пилотом-инструктором. Могу сказать, что подготовка у них очень хорошая. С такой ситуацией, как отказ двигателя, любой из них справлялся без проблем", - говорит он.

Бортпроводники Мария Микитюк и Денис Лихно закончили НАУ в 2018 году. Маша отличница, любила небо и гордилась своей работой. Денис - раздолбай, мог все выучить за одну ночь.

"Чрезвычайно светлое дитя. Всегда улыбающееся. Ответственная, честная, порядочная. Ребенок, которая имел огромный потенциал и всегда мечтал о небе", - вспоминает преподавательница университета Ирина Тюрменко.

Пассажирок на борту боинга было две - Елена Малахова, директор авиакомпании, занимающейся грузовыми авиаперевозками. В фейсбуке ее гибель подтвердил мужчина: "Помолитесь, не хотел публичности, но думаю, что надо помолиться за мою Лену и всех погибших".

Еще одна пассажирка Ольга Кобьюк летала навестить дочь, замужнюю за иранцем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.