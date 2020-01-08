МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране

Президент МАУ заявил, что разбившийся в Тегеране самолет Boeing 737 был исправным и в случае получения официального сообщения о возможных угрозах авиакомпания остановила бы полеты в эту часть.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не получала информации о необходимости ограничить полеты в Тегеране, где сегодня потерпел крушение самолет авиакомпании Boeing 737, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

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Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь".

"Самолет был исправным... Это обычный регулярный рейс, и вчера до позднего вечера никаких особенностей о том, что нам нужно ограничивать полеты, не возникло. Мы можем самостоятельно принять решение об ограничении, может принять госавиаслужба той страны, в которой находится авиакомпания, и конечно, если бы мы имели хоть малейшую информацию об угрозах, то остановили полеты в эту область», - заявил Дыхне.

При этом он отказался комментировать версии возникновения данной катастрофы, отметив, что необходимо дождаться официальных результатов расследования причин трагедии.

"Компания не имеет права разрабатывать свои собственные версии, сейчас создается спецкомиссия, которая должна прийти к каким то выводам, и только их выводы могут комментироваться как версии", - добавил президент МАУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет «Международных авиалиний Украины», пассажиры и экипаж погибли. По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров – 2 пассажира были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии и Афганистана

В связи с данной авиакатастрофой МАУ сообщила о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.