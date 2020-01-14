Руководителя одесской налоговой задержали за попытку подкупить сотрудника прокуратуры

Как стало известно УНИАН, речь идет о задержании руководителя Главного управления ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой.

Правоохранители задержали руководителя регионального главка одесской ГНС за попытку подкупа сотрудника прокуратуры.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей разоблачили на предложении и предоставлении 25 тыс. долл. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством САП и при содействии Офиса генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что фигурант предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС.

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В частности, не станет препятствовать получению взяток от предпринимателей и привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и прокуроры САП при поддержке Генеральной прокуратуры осуществляют с декабря 2019 года.

Как стало известно УНИАН, речь идет о задержании руководителя Главного управления ГФС в Одесской области Натальи Чеботаревой.

Ранее УНИАН сообщал, что во Львовской области задержан руководитель областного коммунального лесохозяйственного предприятия, который подозревается в систематическом вымогательстве взяток от руководителей районных подразделений.