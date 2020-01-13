За две недели на Полтавщине пресечена деятельность 40 нелегальных АЗС

Во исполнение поручения Премьер-министра Украины А. Гончарука по борьбе с нелегальными АЗС, в период с 28 декабря 2019 по 13 января 2020 на Полтавщине было проведено проверки 161 автозаправочных станций. 40 из них оказались нелегальными, их деятельность была прекращена. Начато 6 административных и 9 уголовных производств, проверки продолжаются.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, большинство нарушений было выявлено благодаря сообщениям со стороны общественности на специально созданный телеграмм-канал https://t.me/StopCrimePoltava и на горячую телефонную линию 0 800 502 230.

Глава ОГА также сообщил, что другим важным направлением борьбы с теневой экономикой на Полтавщине стало выявление нелегальных карьеров и мест противозаконного добычи полезных ископаемых. После размещения соответствующего сообщения в сети Фейсбук, соответствующие данные от людей начали поступать ежедневно. Вся эта информация фиксируется и тщательно проверяется при участии правоохранительных органов области.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов обратился к общественности Полтавщины с просьбой о предоставлении информации об адресах расположения нелегальных АЗС, организаторах и участниках этого теневого бизнеса.