За две недели на Полтавщине пресечена деятельность 40 нелегальных АЗС
По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, большинство нарушений было выявлено благодаря сообщениям со стороны общественности на специально созданный телеграмм-канал https://t.me/StopCrimePoltava и на горячую телефонную линию 0 800 502 230.
Глава ОГА также сообщил, что другим важным направлением борьбы с теневой экономикой на Полтавщине стало выявление нелегальных карьеров и мест противозаконного добычи полезных ископаемых. После размещения соответствующего сообщения в сети Фейсбук, соответствующие данные от людей начали поступать ежедневно. Вся эта информация фиксируется и тщательно проверяется при участии правоохранительных органов области.
Как сообщалось ранее, в конце 2019 председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов обратился к общественности Полтавщины с просьбой о предоставлении информации об адресах расположения нелегальных АЗС, организаторах и участниках этого теневого бизнеса.