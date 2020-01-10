В катастрофе самолета МАУ погибла пара молодоженов через неделю после свадьбы

Пара поженилась в Тегеране 1 января.

Пара аспирантов Альбертского университета (Эдмонтон, Канада) погибла в авиакатастрофе Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране через неделю после свадьбы.

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Араш Пурзараби и Пуне Горджи, которымеще не было и 20 лет, поженились 1 января в Тегеране, а 8 января возвращались домой в Канаду рейсом PS 752, передает ТСН со ссылкой на CNN.

"На самом деле, я сейчас нахожусь в состоянии отрицания. Я не могу понять, что происходит", - говорит приятель пары Амир Самане. "Я даже проверяю свой телефон, чтобы убедиться, что они снова в сети", - рассказывает Амир.

Другой товарищ Горджи опубликовал у себя в Facebook фотографию пары, когда они еще подростками принимали участие в математической олимпиаде. "Время могло бы остановиться, но это не так", - написал он.

Свои соболезнования выразили также в Альбертском университете. "Эти люди были неотъемлемой частью интеллектуальной и социальной структуры нашего университета и более широкого сообщества", - говорится в заявлении президента и вице-канцлера университета Дэвида Х. Турпина.

Всего в крушении украинского самолета погибли десять представителей этого учебного заведения - студенты, преподаватели и выпускники.

"Мы скорбим по потерянным коллегами, однокурсникам, учителям и наставникам, а также по любимым, семьям, друзьям и соседями по комнате, - сказал Турпин. - Мы будем чувствовать их потерю и последствия этой трагедии много лет".

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также два пассажира были гражданами Украины.