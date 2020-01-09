Сестра погибшей бортпроводницы МАУ опровергла новость о ее звонке об обстреле самолета

О катастрофе лайнера семья узнала из новостей, утверждает женщина.

Бортпроводница Международных авиалиний Украины Екатерина Статник не звонила родным с борта рейса Тегеран-Киев и не говорила об обстреле.

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Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на старшую сестру стюардессы Ольгу, передает ТСН. О том, что бортпроводница якобы по телефону говорила семье о том, что самолет подвергся обстрелу, со ссылкой на источники писали "Таврийские вести". Эта фэйковая статья до сих пор есть на сайте.

Сестра Статник заверила, что никакого звонка не было. "Она не звонила никому. Это все ерунда. Я лишь надеюсь, что все произошло быстро и она ничего не почувствовала", - добавила Ольга.

По ее словам, у их отца проблемы с сердцем. Мать узнала об авиакатастрофе из новостей. "Это утро я не забуду никогда. Мы ее очень любили. Я так боялась ее потерять. Напишите об этом, пусть все знают. Она была такой доброй, она - просто ангел. Я не верю в то, что произошло", - подытожила сестра погибшей.

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины.