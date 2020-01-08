В МИД Латвии выступили за независимое расследование авиакатастрофы в Иране
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что расследование катастрофы украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи международного аэропорта "Имам Хомейни" (Тегеран) должно быть независимым.
Об этом Ринкевичс сообщил в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
Он отметил, что во время разговора выразил соболезнования народу Украины и родным погибших.
"Мы вдвоем согласились, что должно быть независимое и прозрачное расследование этой аварии", - заявил Ринкевичс.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.
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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.