В МИД Латвии выступили за независимое расследование авиакатастрофы в Иране

Министр иностранных дел Латвии выразил соболезнования народу Украины и родственникам погибших на борту самолета, потерпевшего крушение рядом с аэропортом Тегерана.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что расследование катастрофы украинского самолета компании "Международные авиалинии Украины" вблизи международного аэропорта "Имам Хомейни" (Тегеран) должно быть независимым.

Об этом Ринкевичс сообщил в Twitter после телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Он отметил, что во время разговора выразил соболезнования народу Украины и родным погибших.

"Мы вдвоем согласились, что должно быть независимое и прозрачное расследование этой аварии", - заявил Ринкевичс.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.