Более 50 волонтеров предложили психологическую помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране – МАУ

Помощь оказывается не только родным и близким погибших в катастрофе, но и сотрудникам МАУ, которые в эти тяжелые дни находятся в состоянии постоянного стресса.

Более 50 волонтеров-специалистов предложили помощь в оказании психологической поддержки семьям погибших в авиакатастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, а также сотрудникам МАУ, говорится в сообщении компании.

«Волонтеры - профессиональные специалисты по кризисным ситуациям - мгновенно откликнулись на призыв авиакомпании МАУ о помощи семьям погибших членов экипажа и пассажиров рейса PS752 для оказания психологической помощи», - говорится в сообщении.

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«Все 2500 сотрудников авиакомпании в той или иной степени вовлечены в преодоление последствий трагической катастрофы в Иране: антикризисный штаб работает круглосуточно с целью максимального содействия скорейшему завершению расследования причин аварии, которая произошла; оказания помощи семьям погибших пассажиров и членов экипажа. Эта работа продолжается в состоянии эмоционального стресса, поскольку трое трагически погибших пилотов и шесть бортпроводников были членами авиационной семьи МАУ», – отметили в компании.

По информации МАУ, психологическая помощь в настоящее время предоставляется семьям погибшего экипажа дома, в офисе авиакомпании, обеспечивается сопровождение до экспертных центров МВД для проведения ДНК-экспертизы. Кроме того, круглосуточно предоставляется профессиональная поддержка работникам контактного центра МАУ, которые работают на «горячей линии», активированной в связи с авиакатастрофой.

В компании отметили, что в помещении предполетного брифинга экипажей дежурят бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку. Кроме того, поддержку экипажам предоставляют профессиональные специалисты из кризисных ситуаций, которые предложили помощь по собственной инициативе.

«Работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость», - подчеркнули в компании.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.