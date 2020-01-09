Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры для расследований небоевых смертей бойцов

Создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам о расследовании причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке.

Изменена структура военной прокуратуры Объединенных сил для эффективного расследования небоевых смертей военнослужащих.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса генерального прокурора, соответствующие организационные изменения в структуре и штатном расписании военной прокуратуры ОС согласовал генпрокурор Руслан Рябошапка.

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В результате создан отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производствам о расследовании причин смертей военнослужащих не в боевой обстановке.

Отмечается, что деятельность этого отдела будет сосредоточена на осуществлении надзора за расследованием преступлений по фактам безвозвратных потерь военнослужащих в небоевых обстановке на территории проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал перед Министерством внутренних дел создать при ГУ Нацполиции в Донецкой области отдельное следственное подразделение для расследования указанных уголовных производств.

«Такие организационные мероприятия будут обеспечивать оперативную координацию действий органов досудебного расследования», - добавили в Офисе генпрокурора.

Ранее Генпрокуратура обновила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.