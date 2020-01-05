Во Львове прошел 5-часовой марафон в поддержку подозреваемых в убийстве Шеремета (видео)

Люди, которые посетили акцию, надеются на честное и прозрачное расследование дела.

Во Львове поздно ночью завершился 5-часовой марафон в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На площади возле памятника Шевченко выступили известные музыканты, поэты и писатели, которые не верят, что именно эти люди совершили преступление.

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Там также установили палатку времен Майдана, в которой можно написать письма в изолятор, где сейчас находятся Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко и Яне Дугарь – она под круглосуточным домашним арестом на Днепропетровщине.

Люди, которые посетили акцию, надеются на честное и прозрачное расследование дела.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко. 18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, из-за подозрений в предвзятости следователей.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под стражей, а 24 декабря - Кузьменко.