Новая руководительница ГБР считает расследование дел Майдана приоритетом бюро
Назначенная временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова назвала приоритетными расследования уголовных производств, касающиеся лиц, занимавших особо ответственное положение в органах государственной власти, дела Майдана и закупки некачественного военного имущества.
Об этом она заявила в своей речи о текущем состоянии дел в ГБР и стратегии будущей работы Бюро, размещенной в YouTube.
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«Перед нами стоит задача по расследованию уголовных производств, прежде всего тех, которые имеют значительный общественный резонанс - это уголовные производства, касающиеся лиц, занимавших особо ответственное положение в органах государственной власти, дела Майдана, дела о закупке некачественного военного имущества и др.», - отметила Венедиктова.
Она напомнила, что 27 декабря 2019 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности ГБР. «Законодатель определил ГБР государственным правоохранительным органом, ранее ГБР имело статус центрального органа исполнительной власти и подчинялось Кабинету министров...во исполнение этого закона и исходя из потребностей общества относительно решительных действий правоохранительных органов это преобразование должно пройти максимально быстро и качественно с одновременным обеспечением непрерывности и эффективности имеющихся досудебных расследований», - отметила в.и.о. директора ГБР.
Венедиктова подчеркнула, что хочет сформировать профессиональную и сильную команду в кратчайшие сроки. «Чем быстрее мы завершим период кадрового наполнения Бюро - тем быстрее мы станем сильнее и полностью готовыми к выполнению задач по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, подследственных Бюро», - подчеркнула она.
Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР.
27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил Ирину Венедиктову на должность в.и.о. директора ГБР.