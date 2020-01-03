Новая руководительница ГБР считает расследование дел Майдана приоритетом бюро

По словам Венедиктовой, ГБР будет расследовать прежде всего дела, имеющие общественный резонанс.

Назначенная временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова назвала приоритетными расследования уголовных производств, касающиеся лиц, занимавших особо ответственное положение в органах государственной власти, дела Майдана и закупки некачественного военного имущества.

Об этом она заявила в своей речи о текущем состоянии дел в ГБР и стратегии будущей работы Бюро, размещенной в YouTube.

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«Перед нами стоит задача по расследованию уголовных производств, прежде всего тех, которые имеют значительный общественный резонанс - это уголовные производства, касающиеся лиц, занимавших особо ответственное положение в органах государственной власти, дела Майдана, дела о закупке некачественного военного имущества и др.», - отметила Венедиктова.

Она напомнила, что 27 декабря 2019 года вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования деятельности ГБР. «Законодатель определил ГБР государственным правоохранительным органом, ранее ГБР имело статус центрального органа исполнительной власти и подчинялось Кабинету министров...во исполнение этого закона и исходя из потребностей общества относительно решительных действий правоохранительных органов это преобразование должно пройти максимально быстро и качественно с одновременным обеспечением непрерывности и эффективности имеющихся досудебных расследований», - отметила в.и.о. директора ГБР.

Венедиктова подчеркнула, что хочет сформировать профессиональную и сильную команду в кратчайшие сроки. «Чем быстрее мы завершим период кадрового наполнения Бюро - тем быстрее мы станем сильнее и полностью готовыми к выполнению задач по выявлению, пресечению и расследованию преступлений, подследственных Бюро», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске ГБР.

27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Госбюро расследований и назначил Ирину Венедиктову на должность в.и.о. директора ГБР.