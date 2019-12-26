Зверобой написала заявление на директора ГБР Трубу после допроса

Волонтер подозревает, что Труба «вводит в заблуждение судей», поскольку решение о ее вызове на допрос в ГБР было подписано судьей Печерского райсуда Киева, хотя должно было быть подписано в Шевченковском райсуде.

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) написала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу относительно совершении им служебного подлога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после допроса в ГБР.

«На данный момент допрос в ГБР отвечал всем правовым нормам, не то что обыск. Спрашивали, знаю ли я Федину ... В основном о Федине и Facebook ... И еще спрашивали, есть ли у меня негативное отношение к Зеленского ... В общем все было прилично, и я посмотрю, как это будет продолжаться. Потому что еще предстоит допрос у Федины, и еще обыске у нее ...», - отметила волонтер.

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По ее словам, допрос вел следователь, который приходил к Зверобой с обыском.

Адвокат волонтера Андрей Писаренко уточнил, что на допросе присутствовали два адвоката, однако в ГБР не пустили одного из адвокатов, который опоздал.

Кроме того, Писаренко добавил, что Зверобой вызвали в ГБР еще раз на 11.00 10 января.

«Официально в повестке указано: для осуществления дополнительного допроса свидетеля. Фактически это будет техническое действие - у нас будет ознакомление со стенограммой сегодняшнего допроса, как минимум, и возможно дополнительные вопросы от следователя», - отметил адвокат.

Он также уточнил, что адвокатам и самой Зверобой следователи не сообщали о возможном изменении ее статуса со свидетеля на подозреваемого.

Зверобой сказала, что сегодня она с адвокатами подала заявление на директора ГБР Романа Трубу.

«У нас есть подозрение, что он вводит в заблуждение судей. Потому что ко мне домой пришли с постановлением из Печерского райсуда Киева, а если Центральный аппарат ГБР имеет ко мне какие-то претензии, то они должны прийти с постановлением Шевченковского суда ... Это не может не привлечь наше внимание, поэтому соответствующее заявление мы сегодня оставили в канцелярии ГБР, хотелось бы объяснения по этому поводу», - подчеркнула она.

Адвокат волонтера заметил, что ими было подано заявление о совершении уголовного преступления согласно ст. 366 Уголовного Кодекса Украины - по факту возможного служебного подлога должностным лицом правоохранительного органа, а именно руководителем ГБР.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дается разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках жизни президента.

Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой: «Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы наиболее красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую», - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представление на снятие неприкосновенности с Федины.

Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).