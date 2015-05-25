В Харьковской области задержали ветерана АТО, который бросил гранату в автомобиль с людьми

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, мужчину задержали в конце прошлой недели.

По сведениям милиции, в милицию обратилась 25-летняя женщина, которая заявила, что к автомобилю, в котором находилась она вместе со своим мужем и знакомым, неизвестный через открытое стекло забросил гранату РГД-5 и скрылся с места преступления. Граната не сработала и пассажиры автомобиля не пострадали.

Читайте такжеНа Сумщине у демобилизованного из зоны АТО солдата изъяли две боевые гранатыНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Работники милиции разоблачили в совершении преступления 43-летнего куп'янчанина. Во время обыска по месту жительства злоумышленника было обнаружено и изъято еще одну гранату РГД -5. Также выяснилось, что мужчина был участником АТО, откуда и привез боеприпасы.

Подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания Купянского городского отдела милиции.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.