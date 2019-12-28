В Одессе суд освободил 11 организаторов терактов, которых хотят обменять на украинских пленных - СМИ

Обмен удерживаемыми лицами якобы должен состояться в это воскресенье.

Утром пятницы, 27 декабря, Приморский районный суд Одессы якобы освободил из-под стражи 11 террористов и сепаратистов. В это воскресенье их планируют обменять на граждан Украины, захваченных боевиками.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в СБУ.

В частности, среди освобожденных - подозреваемые в совершении полтора десятка взрывов (преимущественно в волонтерских центрах) Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева; организатор взрыва под стенами областного управления СБУ Владимир Грубник, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех освобожденных вывезли на контрольный пункт въезда/выезда "Майорское" возле Горловки, где в воскресенье состоится обмен.

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Кроме этих лиц, по данным издания "Таймер", пророссийским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных сепаратистов-любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Известно о пятерых, среди которых - Константин Калашников (13 лет заключения за диверсию на железной дороге) и Денис Шатунов (10 лет - за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).