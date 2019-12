Календарь событий: Новый год и День похмелья, как Герострат уничтожил храм Артемиды, Бруклинский мост, японское метро и самый большой небоскреб в мире, история соломки для коктейля и первая суррогатная мать

30 декабря

Последняя неделя уходящего 2019 года начинается с памятных дат, так как официальных международных праздников в понедельник нет. Так, в 1916 году в этот день был убит Григорий Распутин. Это - известная и неоднозначная личность в истории, споры о которой ведутся уже столетие. Его жизнь наполнена массой необъяснимых событий и фактов, связанных с приближенностью к семье императора Николая второго и влиянием на судьбу Русской империи, к которой тогда относилась и Украина. Одни историки считают его безнравственным шарлатаном и мошенником, а другие уверены, что Распутин был настоящим провидцем и целителем, что позволило ему приобрести влияние на царскую семью. Его убили в Питере несколькими выстрелами в спину, старец продолжал бороться за жизнь и даже смог выбежать на улицу, пытаясь скрыться от убийц. После непродолжительной погони, сопровождавшейся стрельбой, целитель упал на землю и был подвержен жестокому избиению преследователями. Затем измученного и забитого старца связали и бросили с Петровского моста в Неву. По данным историков, оказавшись в ледяной воде, Распутин умер только через несколько часов. Николай II поручил расследование убийства Григория Распутина директору Департамента полиции Алексею Васильеву, который вышел на «след» убийц знахаря. Через 2,5 месяца после смерти старца император Николай II был свергнут с престола, а глава нового Временного правительства приказал поспешно прекратить следствие по делу Распутина.

В 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик.

30 декабря 1927 года – День рождения японского метро. История следующая: в 1914 году японский предприниматель Норицугу Хаякава посетил Англию и, проехавшись в лондонском метро, а затем, познакомившись с удобными вагонами подземки в Глазго, решил построить такое же в Токио. Однако, проект затормозил из-за Первой мировой войны, в которую Япония вступила на стороне Антанты. В 1920 году Хаякава основывает компанию «Токио Тика-тэцудо» («Токийская подземная железная дорога») и, наконец, 30 декабря 1927 года для посетителей была открыта первая линия метро между столичными станциями «Асакуса» и «Уэно». Линия имела протяженность всего 2,2 километра, но пользовалась огромной популярностью. Чтобы провести пять минут под землей, японцы по два часа выстаивали в очереди! В апреле 2004 года была основана акционерная компания «Токио Метро» («Токийское метро»), больше половины акций которой принадлежат министру финансов Японии, а остальные - муниципалитету Токио. Сегодня компания обслуживает 13 функционирующих линий метро общей протяженностью более 300 километров. Станции оборудованы множеством автоматических входов-выходов и удобных подземных переходов. Метрополитен в Токио гармонично интегрирован в общую транспортную сеть столицы. Переходя с одной станции на другую, можно посетить кафе, мини-маркеты, магазинчики мелочей. Кстати, декор станций токийской подземки очень скромный, даже невзрачный. Это говорит только об одном - метро рассматривается японцами исключительно как удобное средство передвижения, но не как объект экскурсий иностранных туристов. Из-за возрастающего количества пассажиров строительство метро в Токио продолжается, несмотря на сложные геологические условия региона и, прежде всего, высокую сейсмичность. В Токийском метро даже существует специальная должность по заталкиванию пассажиров в переполненные вагоны - осия.

В 1978 году в этот день в Киеве была введена в эксплуатацию первая в СССР, в состав которого Украина тогда входила, линия скоростного трамвая. Она действует по сей день.

В 1991 году были открыты станции Киевского метрополитена «Дружбы народов» и «Выдубичи».

В 2011 году в Самоа, государство в Полинезии, не было даты 30 декабря из-за смены часового пояса с UTC−10 на UTC+14 (то есть переноса линии перемены дат с западной на восточную сторону от Самоа). После 23:59:59 29 декабря наступило сразу 00:00:00 31 декабря. То же самое произошло и на зависимой территории Токелау, находящейся под управлением Новой Зеландии, так как администрация Токелау находится на Самоа.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День заворачивания подарков и День необыкновенных изменений в последнюю минуту.

Именины у Дениса, Никиты, Сергея и Николая.

31 декабря

Во вторник – канун Нового года. День сказочный и главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Надежды на лучшее будущее переполняют. Верится только в хорошее и доброе. Именно поэтому 31 декабря переполнен сладкими надеждами.

Есть 31 декабря и памятные даты. Так, в 1869 году, за несколько часов до нового 1870 года, английский архитектор, инженер и археолог-любитель Джон Вуд обнаружил к югу от Измира на семиметровой глубине руины легендарного храма Артемиды Эфесской - одного из семи чудес света античного мира.

Великолепный храм был сооружен архитектором Хейрократом в 550 году до н.э. в городе Эфесе на побережье Малой Азии (в настоящее время Сельчук, Турция). В создании скульптурного убранства храма принимали участие лучшие мастера греческого мира, а статуя богини Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Храм Артемиды использовался не только для проведения религиозных церемоний. Он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса. Храм был полностью независим от городских властей и управлялся коллегией жрецов. В 356 году до н.э. эфесец по имени Герострат, желая прославиться на века, поджег великий храм. Имя Герострата с тех пор стало нарицательным и все-таки вошло в историю, хотя по решению городского собрания должно было исчезнуть из памяти людской навечно. К началу 3 века до н.э. храм был полностью восстановлен. Деньги на его постройку выделил Александр Македонский. Ширина храма Артемиды составляла 51 метр, длина — 105 м, высота колонн — 18 м. Крышу храма поддерживали 127 колонн, установленные в восемь рядов. По преданию, каждая из этих колонн была даром одного из 127 греческих царей. Внутри храм был украшен статуями работы Праксителя и Скопаса, но еще более великолепными были картины этого храма. Так, в благодарность Александру Македонскому, эфесцы заказали для храма его портрет художнику Апеллесу, который изобразил полководца с молнией в руке, подобно Зевсу. С торжеством христианства храм пришел в упадок, а с падением Византии его вовсе растащили на стройматериалы. То немногое, что осталось, разрушили землетрясения.

В 1966 году произошло землетрясение силой 8 баллов на британских островах Санта-Крус в Океании. Погибли тысячи людей.

В 1989 году был открыт первый участок длиной 1,9 км третьей, Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена, с тремя станциями: «Золотые ворота», «Дворец спорта» и «Мечникова» (ныне «Кловская»).

Неофициальные праздники - День троп, усыпанных конфетти и блестками, День медитации о мире на планете и День завершение финансового года.

Именины у Зои, Марка, Викториана, Михаила и Симеона.

1 января

В среду – вступление в силу Нового года по григорианскому календарю. Поздравляем с этим праздником, желаем счастливого будущего, на которое надеется каждый землянин! Еще первое января называют Днем похмелья. Удачного его проведения!

Символично в среду - Всемирный день мира, праздник романо-католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. История следующая: 8 декабря 1967 года римский папа Павел VI провозгласил Всемирный день мира. У католиков этот праздник называется День всемирных молитв о мире. В течении нескольких лет его отмечали в первый день каждого нового года. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день мира официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир на Земле. Общим лозунгом Всемирного дня мира стали слова: «Прости, и ты обретешь мир».

Есть 1 января и памятные даты. К примеру, в 154 году до н. э. в Древнем Риме день начала годового консульства был перенесен на 1 января

В 45 году до н. э. был введен Юлианский календарь.

В 1751 году был напечатан первый том «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», изданный Дени Дидро и Жаном Лероном Д’аламбером.

В 1785 году вышел первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register. В 1788 году она была переименована в The Times.

В 1801 году астрономом из Палермо Джузеппе Пиацци был открыт первый астероид Церера. В 2006 году он был классифицирован как карликовая планета. Астрономы предполагают, что Церера обладает значительными запасами водяного льда (соотносимыми с земными). Все эти данные получены благодаря телескопическим наблюдениям. Масса планеты уточняется в зависимости от движения близлежащих астероидов.

В 1863 году в США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.

В 1887 году была напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе - «Этюд в багровых тонах».

В 1909 году в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году в Норвегии столица Христиания была переименована в Осло.

В 1983 году ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.

Неофициальные праздники - Международный день похмелья, День Ильи Муромца, День выпускания хлопушек на свободу, Начало финансового года, День общественного достояния и Международный день дхоти и топи.

Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.

2 января

В четверг - День научной фантастики. Пока он неофициальный, по поддержанный многими странами мира. В США он существует с 2012 года. В качестве даты был выбран день рождения одного из выдающихся писателей-фантастов 20 века Айзека Азимова. Многие критики и писатели называют идеи фантастов пророческим видением сокрытого завесой неизвестности будущего, попыткой умозрительного воссоздания вариантов развития человечества. Именно эта неизвестность и выход за рамки уже познанного привлекали и продолжают привлекать умы писателей и читателей научной фантастики.

Что касается памятных дат, то в этот день в 1839 году Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны. Луна – единственное небесное тело, в отношении которого с древнейших времен ни у кого не было сомнений, что оно движется вокруг Земли. Луна является естественным спутником Земли и находится от нее на расстоянии 384 400 км. Луна светит отраженным солнечным светом. После периодов бурной солнечной активности отдельные места лунной поверхности могут слабо светиться под действием люминесценции. Благодаря приливным силам, Луна всегда обращена к поверхности Земли одной стороной, за исключением незначительного эффекта либрации. По мере того, как Луна в течение месяца обращается вокруг Земли, происходит знакомый всем цикл смены фаз. Изучение поверхности Луны активно проводится как с Земли, так и с космических аппаратов. После съемок Луны Луи Дагером, в августе 1839 года широкой общественности был представлен процесс получения дагерротипа. Через год, в 1840 году, первую фотографию через телескоп получил Дж.У. Дрейпер (США). В 20 веке научные данные, полученные при полетах к Юпитеру, Сатурну и Урану, подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и без атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы «Аполлон». Первый человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

Неофициальные праздники - День мягких подушек и День мотивации и вдохновения.

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана и Антона.

3 января

В пятницу нет официальных международных праздников. Но есть значимые даты. Так, в 1431 году в этот день герцог Бургундии продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну д’Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля. Это события войны тех лет. Жанна д’Арк была осуждена как еретичка и сожжена на костре. В 1909 папа Пий X провозгласил Жанну блаженной, а 16 мая 1920 года папа Бенедикт XV канонизировал ее. В настоящий момент практически в каждой католической церкви во Франции есть статуя святой Жанны д’Арк. Орлеанская дева изображается в мужском костюме, с мечом в руке.

В 1870 году началось сооружение Бруклинского моста. Это - один из старейших висячих мостов в США, его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в городе Нью-Йорке. На момент окончания строительства он являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Первоначальное название - Мост Нью-Йорка и Бруклина (New York and Brooklyn Bridge). В 1915 году за мостом официально было закреплено его текущее название. По мосту осуществляется как автомобильное, так и пешеходное движение — вдоль он разделен на три части. Боковые используются автомобилями, а средняя, на значительном возвышении, пешеходами и велосипедистами. В 1964 году мост был внесен в список Национальных исторических достопримечательностей. На сегодняшний день мост остается популярным местом отдыха и велосипедных прогулок для жителей Нью-Йорка, а благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

В 1888 году первую искусственную соломинку для коктейля запатентовал американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. Как гласит история, однажды он сидел в грустных раздумьях о состоянии своего бизнеса, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у Марвина на зубах. Тогда он, взяв полоску бумаги и намазав ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. И у него получилась соломинка, через которую пить коктейль стало намного удобнее. Правда пить приходилось очень быстро, так как бумага в первые же несколько секунд намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение и через несколько дней нашел решение, когда ему на глаза попалась почтовая марка (почтовые марки в США в то время изготавливались из манильской бумаги, в состав сырья которой входила манильская пенька, отчего бумага обладала очень высокой прочностью). Именно из этой бумаги Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона… 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение - соломинку. А уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом, причем в первое время соломинки для коктейлей делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для изготовления бумажных соломинок. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман продолжил развитие конструкции, введя в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. На что он получил патент США 28 сентября 1937 года. Как ни странно, но никого из производителей соломинок его идея не заинтересовала. Тогда, после неудачной попытки продать свое изобретение, Фридман решил делать их самостоятельно. Он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок, и смог продвинуть товар на рынок. В 1939 году Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал массовый выпуск своего изобретения. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали — лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость и не используя стеклянные трубки, которые требовали стерилизации и часто разбивались. Гибкие же соломинки с тех пор остались почти неизменными. Наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах (владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе) изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. Сегодня соломинки хоть и стали довольно обыденным предметом в нашей жизни, но и их не обошли своим вниманием дизайнеры — они имеют разный размер, форму, цвет, украшения.

В 1924 году, спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы - каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

В 1962 году Папа римский отлучил от церкви главу Кубы Фиделя Кастро.

В 1977 году был произведен первый компьютер фирмы Apple.

Неофициальный праздник - День бенгальских огней.

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны, Фемистоклея и Филарета.

4 января

В субботу - Всемирный день азбуки Брайля, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году. Впервые он был отмечен 4 января 2019 года. Луи Брайль родился в начале 19 века во Франции в семье сапожника и шорника. Несчастный случай привел к тому, что в пять лет мальчик ослеп. Его родители приложили огромные усилия для того, чтобы ребенок получил образование. Он посещал школу для слепых детей и обучался по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту В.Гаюи. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии и изобретенную капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь. В 1824 году Луи Брайль создал альтернативный использовавшемуся рельефно-линейному шрифту Гаюи вариант азбуки для слепых людей. В основе этой азбуки лежал тактильный рельефно-точечный шрифт. Он представлял собой систему кодирования букв и цифр при помощи определенных комбинаций выпуклых точек. Шрифт, изобретенный Луи Брайлем, оказался очень удобен, несмотря на то, что первая его оценка врачами была негативной. Изобретение получило широкое распространение по всему миру, оно используется в тифлопедагогике и в настоящее время. В конце 19 века в США появляется первая пишущая машинка Брайля. Это изобретение продолжало совершенствоваться и в 20 веке, к середине которого появляются первые принтеры для тиснения шрифтом Брайля. К концу 20 века шрифт Брайля начинает использоваться и в компьютерной технике, где появляется Дисплей Брайля, – устройство вывода для отображения текстовой информации шрифтом Брайля. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира. Со временем азбука Брайля была усовершенствована и усложнена новыми знаками. Сегодня с ее помощью можно передавать не только буквы и цифры, но и музыкальные знаки, математические и научные символы.

4 января – День Исаака Ньютона, всемирно признанного гения. Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения. Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым. Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике сконцентрировала лишь некоторые аспекты деятельности ученого, но и этих слов достаточно для понимания глубины его величия: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и св. писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...».

В 1943 году американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили - Сталина.

В 1970 году легендарная на сегодня группа «Битлз» в последний раз работала в полном составе при записи песни Let It Be для одноименного альбома.

В 1985 году в одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон - первой в мире суррогатной матери. С тех пор в мире множество пар, имеющих репродуктивные проблемы, смогли обрести счастье стать родителями с помощью гестационного суррогатного материнства. Однако, не так-то все просто с этой темой. Суррогатные матери порой не желают отдавать заказчикам выношенных ими детей. Имеют место и отказы от рожденных суррогатными матерями детей. И не случайно отрицательное отношение церкви к суррогатному материнству.

В 2004 году марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе. Космический аппарат, запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марс в районе кратера Гусева и плато Меридиана 4 января 2004 года. Задачей аппарата было изучение поверхности Марса и обнаружение признаков существования жизни на Марсе. Первые изображения, снятые камерами, были переданы еще во время спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 Мегабайтов информации. Были переданы первые снимки места посадки, а также снимки поверхности планеты с гористыми участками кратерами. Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. Последняя связь с Землей состоялась 22 марта 2010 года.

В 2010 году состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа». Это - небоскреб высотой 828 метров в Дубае. Форма уступчатого здания напоминает сталагмит. «Дубайская башня» проектировалась как «город в городе» - с собственными газонами, бульварами и парками. Общая стоимость сооружения - 1,5 млрд долларов. Проект был разработан американским архитектурным бюро Skidmore, Owings and Merrill, которое также проектировало Уиллис-тауэр в Чикаго, Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и многие другие известные здания. Автор проекта - американский архитектор Эдриан Смит, уже имевший опыт проектирования подобных сооружений (в частности, он участвовал в проектировании небоскреба Цзинь Мао в Китае высотой 420 м). В качестве генерального подрядчика застройки было выбрано строительное подразделение южнокорейской компании Samsung, которая ранее участвовала в строительстве башен-близнецов Петронас в Куала-Лумпуре. В здании установлено 57 лифтов и 8 эскалаторов. При этом только служебный лифт поднимается с первого этажа на последний. Жильцам и посетителям небоскреба приходится перемещаться между этажами с пересадками. Есть еще у здания неколько рекордов: самая высоко расположенная смотровая площадка - на 148 этаже на высоте 555 метров; самый высоко расположенный ресторан - «At.mosphere» на 122 этаже на высоте 442 м (предыдущий рекорд принадлежал ресторану «360» на высоте 350 м в Си-Эн Тауэр).

Нерофициальные праздники - День страстей по лимонной карамельке и Всемирный день гипноза.

Именины у Дмитрия, Анастасии и Федора.

5 января

Первая неделя нового года заканчивается памятными датами, официальных международных праздников нет. Они «отдыхают».

В 1769 году в этот день Джеймс Уатт - шотландский инженер, изобретатель-механик, член Эдинбургского королевского общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук, он ввел первую единицу мощности – лошадиную силу, его именем названа единица мощности – ватт, усовершенствовал паровую машину Ньюкомена - получил патент на свою паровую машину.

1972 — начало работ по созданию в США многоразового транспортного космического корабля.

5 января 1933 года в США началось строительство подвесного моста над проливом «Золотые ворота». Строительство продолжалось около четырех лет. Мост «Золотые Ворота» (Golden Gate Bridge) соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост «Золотые Ворота» открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост «Золотые Ворота» был самым большим висячим мостом в мире. Мост над проливом «Золотые ворота», ставший национальной гордостью американцев, восхищает не только размерами: длина моста больше 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета 66 м, высота двух главных опор 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту этот мост получил много призов. Он один из самых узнаваемых мостов в мире. Но также мост «Золотые Ворота» печально известен и как место самоубийств, он является одним из самых популярных у самоубийц мест в мире. Примерно каждые две недели кто-нибудь да совершает там суицид.

Неофициальные праздники - Международный разгрузочный день и День маленьких историй.

Именины у Ивана, Феоктиста, Нифонта, Павла и Василия.

