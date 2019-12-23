На Днепропетровщине с хороводами и костюмами установили самую глубокую в Европе подводную елку (видео)
08:47, 23 декабря 2019Общество
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Новогоднюю красавицу впоследствии уберут, чтобы не портить окружающую среду.
Зимние праздники днепровские дайверы отмечают уже 15 лет подряд / скриншот видео ТСН
Самыую глубокую в Европе подводную елку установили днепровские дайверы.
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Как говорится в сюжете ТСН, дерево с игрушками и даже гирляндой, что мерцает, установили на 40-метровой глубине. Это примерно высота 12-этажного дома.
На такую глубину способны погружаться только опытные дайверы. В подводном снаряжении и карнавальных костюмах они спустились на дно затопленного Новониколаевского карьера, установили елку и даже станцевали хоровод вокруг нее.
Новогоднюю красавицу впоследствии уберут, чтобы не портить окружающую среду.
Зимние праздники днепровские дайверы отмечают уже 15 лет подряд.
Самый глубокий в Европе подводную елку установили днепровские дайверы
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