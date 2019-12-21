Срыв государственного оборонного заказа: НАБУ объявила подозрение в госизмене директору ГП "Безпека"

Чиновника подозревают в завладении чужим имуществом и государственной измене.

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в государственной измене и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директору государственного предприятия «Украинский научно–технический и внедренческий центр комплексной защиты информации» (Украинский центр «Безпека»).

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Об этом сообщает пресс-служба Национального Антикоррупционного бюро Украины.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

По данным следствия, в сентябре-ноябре 2017 года директор ГП «Безпека», действуя умышленно и из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор с заместителем Министра экономического развития и торговли Украины. Они договорились содействовать участию иностранной компании «Gray Fox Logistics» (США) в выполнении государственного оборонного заказа в части изготовления и поставки в Украину «полуавтоматизованої линии по производству корпуса с ведущим пояском снаряда калибров 152/155 мм с комплексом ЗИП». При этом чиновники вполне осознавали, что возможности выполнить заказ иностранная организация не имеет.

В дальнейшем директор ГП «Безпека» на выполнение государственного оборонного заказа обеспечил заключение контракта между «Gray Fox Logistics» и Государственной акционерной холдинговой компанией «Артем» на изготовление и поставку в Украину специализированной продукции.

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Как выяснило следствие, в результате таких действий «Gray Fox Logistics» в мае 2018 года получила от ГАХК «Артем» предоплату в сумме 8,29 млн долл. США (на время совершения преступления — 217,27 млн грн). Однако по состоянию на декабрь 2019 года иностранная компания условий контракта так и не выполнила. Таким образом сорвано реализацию согласованных этапов выполнения государственного оборонного заказа и созданы предпосылки неполного и несвоевременного обеспечения Вооруженных сил Украины боеприпасами критической номенклатуры.

Досудебное расследование указанных фактов детективы осуществляют с декабря 2019 года. Следователи СБУ собрали доказательства для уведомления должностному лицу ГП «Безпека» в государственной измене. Впоследствии детективы НАБУ установили в его действиях признаки завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Поэтому детективами по согласованию с прокурором сообщено должностному лицу об изменении ранее сообщенной подозрения и о новом подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины.