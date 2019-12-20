Рада предоставила статус участника боевых действий морякам, захваченным Россией в плен в Керченском проливе

За внесение изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий) проголосовали 317 народных депутатов.

Верховная Рада предоставила статус участника боевых действий морякам, захваченным в плен Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона о внесении изменений в статью 6 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, № 1197) проголосовали 317 народных депутатов.

Законом отнесены к участникам боевых действий члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, других лиц, которые, находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

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Законом распространено действие на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014 года), и предусмотрено, что порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий указанной категории лиц определяется Кабинетом министров.

В пояснительной записке сказано, что на сегодня определяется 20 категорий лиц, принадлежащих к участникам боевых действий. "Однако действующие нормы не в полной мере учитывают реалии противодействия Украины вооруженной агрессии Российской Федерации, которая продолжается с 20 февраля 2014 года. Так, 25 ноября 2018 года во время выполнения боевой задачи в акватории Черного моря и Керченском проливе были обстреляны и задержаны военными формированиями Российской Федерации 24 военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, находившихся в составе экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", - говорится в пояснительной записке. При этом, согласно действующему закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", это боевое столкновение не может быть основанием предоставления украинским военнослужащим статуса участника боевых действий, поскольку соответствующие вопросы предоставления такого статуса урегулированы относительно применения войск на суше (в пределах районов проведения антитеррористической операции).

Предложенные изменения регулируют вопросы предоставления статуса участника боевых действий экипажам кораблей, катеров, судов обеспечения и воздушных судов в случае их участия в боевых действиях против военных формирований других государств, террористических организаций, незаконных вооруженных формирований в будущем.