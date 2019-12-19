В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны (видео)

На Софийской площади киевляне и гости города могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический городок по лучшим народным украинским традициям.

Сегодня, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

Высота елки - более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут «охранять» елку вместе с украинскими казаками. После церемонии на Софийской площади выступит группа "Друга река".

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади.

На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический городок по лучшим народными украинскими традициям.

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Подробная программа новогодних и рождественских мероприятий обнародована на официальном сайте киевской власти: https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_startuvali_zimovi_novorichno-rizdvyani_rozvagi__programa_svyatkuvan/

Как сообщал УНИАН, празднование новогодних праздников в столице началось 14 декабря.

По словам основателя проекта Folk Ukraine, занимающегося организацией празднования встречи Нового года в Киеве, Игоря Добруцкого, главными локациями новогодне-рождественских праздничных мероприятий этого года, как и раньше, являются Софийская и Контрактовая площади. Тематикой празднования на Софийской площади станет рождественская история о Щелкунчике.

В этом году количество запланированных мероприятий на локациях увеличено вдвое. В частности, вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади впервые будет бесплатно курсировать "рождественский экспресс", а на Контрактовой площади обустроят каток площадью 1,6 тыс. кв. м с теплыми зонами.

Резиденцию Святого Николая традиционно разместят на Контрактовой площади, а на Софийской площади откроют интерактивный павильон с большим количеством экранов.

Празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях продлится до 19 января.

Второй год подряд в Киеве организуют массовое празднование Рождества и по западному обряду - 25 декабря, и традиционное - 7 января.