"Будь как Нина": во Львове сотни медсестер требовали повышение зарплат (фото, видео)

Медсестры хотят получать 16 тысяч гривень в месяц.

Во Львове около двухсот медсестер вышли на акцию протеста «Будь как Нина».

Об этом передает ТСН.

В халатах и масках они двинулись по центральным улицам города к областной администрации. Под ее стенами требовали увеличения зарплаты.

Читайте такжеМитинг против "рынка земли": возле Рады произошло несколько столкновений (видео)«Заработная плата 4200, я медсестра с высшей категорией. Сейчас чехи, немцы, поляки очень много открыли возможностей для наших медиков и слышу, что там медсестра может заработать, если перевести на наши деньги, до 30 тысяч гривень. У нас хотя бы 15 платили», – отметила медсестра Неля Павлова

Отмечается, что мобилизовала медицинских работников медсестра из Боярки Нина Козловская. Еще в конце ноября через соцсеть призвала коллег провести протестный флешмоб. На всю Украину рассказала о тяжелых условиях труда медстестер и маленькую зарплату – 3.5 тысячи гривень в среднем. Коллег призвала присоединиться.

Требуют повысить зарплату до 16 тысяч гривень, а врачам – до 27-ми. Также требуют надбавок за большой нагрузки и вредные условия, а еще выхода на пенсию – после 25 лет медицинского стажа.

«У меня 30 лет медицинского стажа и 1600 гривень пенсии, так государство оценивает наш труд. Основное требование – это чтобы изменилось отношение в нашего государства. Должны пересмотрю и тарификация, штатные расписания, потому что не может одна медсестра обслуживать 30 больных в отделениях», – отметила одна из медсестер Оксана Ткаченко.

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