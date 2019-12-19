В Киеве активисты "Нацкорпуса" перекрыли движение транспорта по Крещатику (фото)

Участники акции протестуют против открытия рынка земли.

В Киеве около тысячи представителей партии "Национальный корпус" перекрыли движение транспорта по Крещатику, протестуя против принятия закона об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, активисты стоят на Крещатике возле пересечения с улицей Богдана Хмельницкого. Они держат флаги с символикой "Национального корпуса", Ассоциации фермеров и национальные флаги.

Также участники акции держат плакаты с надписями: "Землю фермерам, а не олигархам!", "Нет - продаже земли иностранцам!", "Народ против продажи земли", "Долой иностранных агентов!» и «Сначала аудит, потом рынок".

Демонстранты ведут себя спокойно, не проявляя никаких агрессивных действий. Вблизи них на проезжей части находятся около 10 представителей полиции диалога.

Митингующие не пропускают весь автомобильный транспорт, кроме карет скорой помощи. Движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной заблокировано.