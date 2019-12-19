У Рябошапки планируют создать отдел по противодействию насилию против детей

По данным ГПУ, ежегодно более 6 тысяч детей в Украине становятся жертвами преступлений.

В Офисе генпрокурора с нового года должен заработать специальный отдел противодействия насилию в отношении детей.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Планируется, что данное подразделение будет защищать права несовершеннолетних, пострадавших в результате насилия и детей, являющихся свидетелями или потерпевшими в других уголовных производствах.

В ГПУ отмечают, что более 6 тысяч детей ежегодно становятся жертвами подобных преступлений. Часть из них - со стороны родителей. За этот год преступлений, связанных с насилием в семье, в Украине зафиксировано 154. "Кроме этого, львиную долю занимает сексуальное насилие – совершено 67 преступлений, что на 30% больше, чем в прошлом году, и убийства – 65 преступлений", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры нового подразделения будут заниматься, в частности, налаживанием психологической работы с жертвами насилия. В приоритете будет внедрение международных стандартов работы с жертвами, в том числе и превенция с семьями, реализация совместных с правоохранительными и другими уполномоченными государственными органами программ реабилитации.

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В регионах указанные функции будут выполнять структурные подразделения защиты прав детей и противодействия насилию областных прокуратур и специально уполномоченные прокуроры на местах.

Как сообщал УНИАН, в днепровских школах детям разрешили проводить опыты на экспериментальных станциях.