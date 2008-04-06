Мировой финансовый кризис продлится еще долго, но Европа должна выдержать

Мировой финансовый кризис продлится еще неопределенно долгое время, однако экономика стран Европейского союза "очень прочная". Такое мнение высказал министр финансов Германии Петер Штайнбрюк, выступая перед журналистами в словенском городе Брдо, где проходит встреча министров финансов и экономики 27 стран-участниц ЕС, передает Associated Press. Он заверил, что нет причин для изменения дальнейшего снижения прогноза относительно развития экономики Германии в 2008 г., который и так был снижен до 1,7%. Вместе с тем министр предупредил, что в следующем году последствия спада в американской экономики для Германии станут гораздо заметнее.

Рост ВВП Германии в 2007 г. составил 2,5%, а годом ранее - 2,9%.