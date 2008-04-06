Целая подотрасль экономики Украины дышит на ладан

Между 2012 и 2016 годами теплогенерирующая отрасль Украины может прекратить свое существование.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008) заявил президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР, ссылаясь на расчеты Министерства топлива и энергетики Украины.

«Главная проблема в том, что целая подотрасль экономики находится в состоянии физического износа, и у государства нет (и не будет) денег, чтобы обновить и расширить тепловые электростанции. А в государственной собственности они долго не протянут», - пояснил эксперт.

Он отметил, что по расчетам, подготовленным Минтопэнерго к заседанию Кабинета министров 26 марта, между 2012 и 2016 годами отрасль прекратит свое существование, если исходить из уровня сегодняшних государственных расходов на ее поддержку и отсутствия в тарифе инвестиционной компоненты.

Тем не менее, А.ПАСХАВЕР убежден в нецелесообразности неотложной продажи предприятий теплогенерирующей отрасли. «Тепловую генерацию нельзя продавать немедленно, как горячие пирожки, и я об этом говорил на Кабмине. Должен быть проведен ряд системных действий», - считает эксперт.

«Первое и самое важное — надо посмотреть, каким образом в случае смены собственника будет работать система госрегулирования. Необходима адаптация НКРЭ, Энергорынка к новым условиям. Второе - надо пересмотреть процедуры тарифной политики с тем, чтобы заложить инвестиционный ресурс. В-третьих, обеспечить надежную работу, неизменность профиля предприятия после смены собственника. На все это потребуется немало времени и сил», - подчеркнул А.ПАСХАВЕР.