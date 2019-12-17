Бунт в СИЗО Кропивницкого: полиция расследует избиение психолога, ситуация контролируемая

По словам Олега Кошевого, сейчас никаких мер неповиновения администрации нет.

Региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой после визита в Кропивницкий следственный изолятор заявил, что ситуация пока контролируется администрацией.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

Читайте такжеВ Денисовой заявляют о жестоком обращении с осужденными в одесской колонии, где произошел бунт«Сейчас никаких мер неповиновения администрации нет. Я общался с заключенными лицами. Узнал, что у них нет жалоб на администрацию относительно порядка содержания и питания. Волновало заключенных того, что происходил вывоз лиц, и они не возвращались в следственный изолятор. В настоящее время известно, что возбуждено уголовное производство, и указанные лица доставлялись для проведения следственных действий в изоляторы временного содержания Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области», – сказал Кошевой.

Он добавил, что в учреждении зафиксировано инцидент по побоям работника учреждения – психолога.

«По данному факту прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Главным управлением национальной полиции в Кировоградской области начато досудебное расследование», – отметил Кошевой.

Как сообщал УНИАН, бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил, что в СИЗО Кропивницкого заключенные подняли бунт.

Как он сообщил в Facebook, из-за неудовлетворительной ситуацию в СИЗО глава области Андрей Балонь поручил полиции, СБУ и другим правоохранительным органам принять меры для стабилизации обстановки. Старенький сообщил, что, по состоянию на утро, ситуация остается неконтролируемой администрацией СИЗО, никакие меры пока не используются, а охрана не усиливается.