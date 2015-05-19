Минобороны просит НАТО помочь с оборудованием для реабилитации бойцов АТО

Об этом сообщила представитель Минобороны полковник Виктория Кушнир. "Для медицинской реабилитации создано 2 реабилитационных отделения во Львовском и Ирпенском военно-медицинских клинических центрах. Проводятся переговоры с логистическими структурами НАТО по поводу помощи в обеспечении этих отделений современным реабилитационным оборудованием", - отметила Виктория Кушнир.

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Кроме того, добавила она, реабилитационные меры проводятся в военных санаториях "Трускавецкий", "Пуща-Водица". Создан центр реабилитации на базе Центрального военно-клинического санатория "Хмельник".

Также помощь в лечении украинских военнослужащих предложили 11 стран-членов НАТО, а также Израиль, сказала пресс-секретарь.

По ее данным, около 1,8 тыс.бойцов АТО проходят психологическую реабилитацию в профильных центрах на базе 29 военных госпиталей для ветеранов Второй мировой войны.

"В настоящее время в ВСУ проводятся мероприятия по формированию психологической службы, которая будет заниматься психологической подготовкой и реабилитацией военнослужащих, привлеченных к проведению АТО", - отметила Виктория Кушнир.

Также представитель Минобороны сообщила, что за рубежом сегодня проходят лечение 40 украинских военнослужащих. Всего же реабилитацию за рубежом прошли уже 108 украинских военных.