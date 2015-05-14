На лечение в Грецию отправляются 7 раненых бойцов АТО
14:34, 14 мая 2015Общество
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Сегодня в Грецию будут отправлены 7 военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе.
На лечение в Грецию поедут раненые бойцы АТО / Фото УНИАН
Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«Сегодня, 14 мая, из аэропорта «Борисполь» в Афины отправится самолет с семью украинскими военнослужащими на борту, они направляются на лечение в медицинские учреждения Греции. Среди них четыре военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые получили тяжелые травмы и ранения, выполняя задачи под Волновахой»,- сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, 13 мая, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, советник президента Ольга Богомолец сообщила, что Греция примет на лечение семерых украинских раненых.
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