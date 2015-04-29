На реабилитацию в Румынию отбыли 10 раненых в зоне АТО военных

Как сообщили УНИАН в управлении печати и информации Министерства обороны, для перевозки украинских военных привлекли соответственно оборудованный самолет румынских Военно-воздушных сил C-27 J Spartan.

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Как сказал посол Румынии в Украине Корнел Ионеску, раненые прибудут в Бухарест, откуда будут направлены в определенные лечебные учреждения.

"Чтобы отобрать людей, которых мы в состоянии лечить и реабилитировать, в Киев из Румынии приезжала делегация в составе четырех врачей различных специальностей, – отметил посол. – Хочу сказать, что это не первые украинские военнослужащие, которым наши врачи будут оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В феврале в Румынию на лечение прибыли 11 ваших соотечественников".

"У нас есть дружественные партнеры за рубежом, которые выразили желание помочь нам в лечении и реабилитации раненых. Это инициатива лично президента Румынии", – сообщил первый заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВС генерал-майор Борис Кременецкий.