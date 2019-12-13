Убийство Павла Шеремета: судье, который должен был избрать меру пресечения Антоненко, заявили отвод

Адвокат пояснил, что поскольку этот судья рассматривал ходатайство об обыске в Антоненко, то он не может рассматривать ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Судье Печерского районного суда Киева Сергею Вовку заявлен отвод по делу об избрании меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании суда заявил адвокат Антоненко Станислав Кулик.

По его словам, "поскольку судьей уже исследованы материалы о разрешении на задержание Антоненко, то у следственного судьи уже сформировалось мнение, которое выразилось в принятии решения о задержании Антоненко, поэтому есть обоснованное сомнение относительно беспристрастности следственного судьи. Кроме того, следственный судья уже рассматривал сегодня ходатайство о мере пресечения другим фигурантам этого дела".

После этого в заседании суда был объявлен перерыв, поскольку другой судья Печерского суда Киева должен рассмотреть ходатайство об отводе судьи Вовка.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .

По версии следствия именно Антоненко вместе с Кузьменко якобы заложили взрывчатку под автомобиль Шеремета.

Правоохранители утверждают, что целью убийства журналиста была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.