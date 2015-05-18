В Сумах на брусчатке рисуют 500-метровый орнамент вышиванки (фото)
В Сумах на тротуарной плитке центральной улицы города сегодня, 18 мая, местные активисты начали создание рекордного для Украины 500-метрового орнамента вышиванки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации ВО «Свобода», которая является соорганизатором проекта, работа по созданию орнамента продлится до 21 мая.
Орнаментом будет разрисована плитка от Спасо-Преображенского собора в обе стороны пешеходной улице.
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«Ко Дню вышиванки, который в этом году вся Украина отметит 21 мая, активные сумчане подготовили сюрприз для горожан в виде всеукраинского рекорда в категории «Самый длинный орнамент вышиванки, нарисованный на тротуарной плитке». Автор проекта - Максим Галицкий, автор идеи - Людмила Бей. К созданию рисунка приступили представители общественных организаций «Сокол», «Студенческая Свобода», «Добро», объединение украинок «Яворина» и свободовцы», - говорится в сообщении.
Каждый день с 10:00 до 21:00 активисты приглашают присоединиться к акции всех желающих.
Фиксация сумского рекорда запланирована на 17:00 21 мая на ул. Соборной возле сквера им. Т.Шевченко.
Справка УНИАН. Предыдущий рекорд в этой категории был установлен в Тернополе: там разрисовали 228 метров тротуарной плитки.
Ежегодно в третий четверг мая украинцы отмечают День вышиванки - праздник, который призван сохранить традиции украинского народа путем популяризации национальной одежды.