В Херсоне установили рекорд по самому массовому исполнению гимна духовыми оркестрами (фото)

Зафиксировала факт установления рекорда руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает радио "Свобода". "На одной площади собрались 15 духовых оркестров и, по условиям установления рекорда, мы считали именно количество присутствующих духовых инструментов, которых сегодня было 211. Поэтому я поздравляю Херсонщину с такой патриотической победой и надеюсь на то, что в будущем еще не один раз ваша область получит сертификат Национального реестра рекордов Украины", − сказала она.

В рекордном исполнении гимна принимали участие оркестра Херсонского музыкального училища, Государственной морской академии, управления Министерства внутренних дел в Херсонской области, Херсонского мореходного училища рыбной промышленности, Херсонского училища культуры, Херсонской детской художественной школы №3 и лучшие оркестры из 7 городов и районов области.