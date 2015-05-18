В Харькове ночью неизвестные повалили три памятника деятелям советской эпохи

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

"От рук неизвестных пострадали бюст И. Котлову в Ленинском районе, бюст С. Кирову в Московском районе и Ф. Дзержинскому в Дзержинском районе. Все события произошли в период с 22:20 до 23:25", - говорится в сообщении.

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По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы райотделов. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данным преступлениям. Факты событий внесены в журнал учета правонарушений. Продолжается проверка.

Кроме того, вчера неизвестные повредили памятник Александру Невскому – от скульптуры отломан меч. Информация о повреждении памятника, что расположен напротив больницы №15, поступила в Московский райотдел милиции 17 мая в 18:05. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и лиц, причастных к данному уголовному правонарушению.