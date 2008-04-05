В Виннице запрещено строить жилой дом на месте еврейского кладбища

Власти Винницы запретилы строительство 100-квартирного жилого дома на месте, где когда-то было еврейское кладбище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении управления по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, 3 апреля стало известно, что строительство жилого дома по ул. Глеба Успенского в Виннице ведется на территории, которая может быть частью еврейского кладбища. "Узнав об этом, городская власть выдала официальное предписание строительной организации о приостановке работ", - говорится в сообщении.

Сооружение этого дома было запланировано в прошлом году в связи с необходимостью расселения жителей двух аварийных домов. Поскольку рядом расположено старое еврейское кладбище, предварительно была проведена археологическая экспертиза площадки для будущего строительства. На основе выводов Института археологии НАН Украины, который не обнаружил предостережений относительно строительства, Государственная инспекция архитектурно-строительного контроля в Винницкой области дала соответствующее разрешение Строительно-монтажному управлению №2.

Однако, во время рытья котлована оказалось, что в районе строительной площадки находятся захоронения. Неподалеку от котлована были также найдены старые могильные плиты.

Городской председатель Винницы Владимир ГРОЙСМАН от имени власти города извинился за эту ситуацию. "Очевидно, исторические границы кладбища оказались шире, чем это зафиксировано документально, а экспертиза была проведена небрежно. Но как бы там ни было, никто не имеет права продолжать практику строительства на человеческих костях, которая имела место в прошлом. Винница – город с большой историей, и не имеет значения, идет речь о еврейском, польском, немецком или советском кладбище. Если мы не будем уважать наше прошлое, у нас нет шансов на будущее", - сказал В.ГРОЙСМАН.

В сообщении также говорится, что это не первая ситуация, когда в Виннице находят захоронения с минувших времен. В частности, в 2007 году между гаражами по ул. Чехова были найдены останки погибших во Второй мировой войне. Экспертиза установила, что среди них были 96 немецких и 122 советских военнопленных. Останки были перезахоронены на территории Мемориального комплекса «Поле памяти» в г. Славуте Хмельницкой области.