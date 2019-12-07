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Количество жертв пожара в одесском колледже увеличилось до семи

19:20, 07 декабря 2019
Общество
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Масштабный пожар в одесском коледже произошел 4 декабря \ фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, по состоянию на 18.10 субботы обнаружены еще двое погибших.

В настоящее время осуществляется идентификация тел.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек.

В результате пожара пострадали более 30 человек. По состоянию на утро субботы на стационарном лечении остаются 11 пострадавших.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса ("нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности"). Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #новости Украины#Одесса#пожар