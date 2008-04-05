Яценюк: отказ в Бухаресте позволяет снять истерию вокруг НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что отсрочка решения НАТО о присоединения Украины к Плану действий относительно членства в этой организации позволит снять чрезмерную истерию в обществе относительно данного вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями региональных средств массовой информации.

“В текущей ситуации это даст возможность нам всем сконцентрироваться и снять чрезмерную истерию как внутри страны, так и за ее пределами”, – сказал председатель ВР.

Он также одобрил решение Бухарестского саммита НАТО относительно ПДЧ для Украины.

“То, что не был отказа, и то, что принято решение о рассмотрении данного вопроса с определенной отсрочкой – это очень правильно”, – отметил А.ЯЦЕНЮК.