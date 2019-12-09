Украина демонстрирует прогресс в человеческом развитии несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе - ООН

Увеличилась средняя в продолжительность жизни при рождении и среднее количество лет обучения в школе, однако уровень жизни в Украине до сих пор низкий.

Украина демонстрирует прогресс в человеческом развитии несмотря на вооруженный конфликт на востоке страны.

Как сообщили УНИАН в Программе развития ООН в Украине, из 189 стран и территорий, которые представлены в Докладе о состоянии человеческого развития за 2019 год, Украина заняла 88-ю позицию.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Дафина Герчева отмечает, что Украина демонстрирует прогресс в человеческом развитии несмотря на вооруженный конфликт на востоке и связанные с ним экономические потрясения. «Украина и украинцы проявили огромную стойкость и желание достичь успеха в этой стране. Об этом свидетельствует растущий в стране индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР постоянно растет в Украине с 2000 года», - заявила Герчева.

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За период с 1990 до 2018 года значение индекса человеческого развития Украины увеличилось на 6,3%.

За этот же период ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине увеличилась на 2,1 года, среднее количество лет обучения увеличилось на 2,2 года, а ожидаемое количество лет обучения выросло на 2,7 года.

Однако уровень жизни, измеряемый валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения Украина, сократился примерно на 25,6% в период между 1990 и 2018 годами.

Так, результаты исследования показывают, что сокращение среднего класса, высокий уровень неофициальной и нестабильной занятости, проблемы социальной защиты, эмиграция квалифицированных и молодых работников и ощущение неравенства перед законом усугубляют проблему в Украине и регионе.