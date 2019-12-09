В Киеве простились с офицером СБУ, погибшим на Донбассе (фото, видео)

Провести Героя в последний путь пришли тысячи людей.

В Киеве сегодня состоялась церемония прощания с сотрудником Центра спецопераций СБУ, подполковником, Героем Украины Дмитрием Каплуновым, который ранее погиб в зоне ООС.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Провести Героя в последний путь пришли тысячи людей - коллеги, боевые побратимы, руководство СБУ и неравнодушные киевляне.

"Руководство СБУ и боевые побратимы не оставят семью Дмитрия наедине с горем. Служба и в дальнейшем будет оказывать поддержку и содействие родным погибшего офицера", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа противника предприняла попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовал резервную группу, в состав которой входили двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Дмитрий Каплунов и Денис Волочай. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно званий Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Тело Дмитрия Каплунова пророссийские боевики передали только 7 декабря.