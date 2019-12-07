"Идиотам запрещено": заместитель мэра Днепра пригласил зоозащитников на сессию горсовета

При этом Лысенко пожаловался на ряд сообщений о проблемах с обращением животных, высмеяв их в Facebook.

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко пригласил желающих на сессию горсовета 11 декабря на обсуждение проблемы обращения с животными.

Об этом он написал в Facebook.

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При этом Лысенко пожаловался на ряд сообщений о проблемах в городе, высмеяв их в отдельном абзаце: «Возле автовокзала торгуют щенками. Женщина, голосовавшая за Вилкула, убивает голубей. Тигру в клетку не докладывают мяса... Мэр и я получаем десятки таких сообщений».

В то же время добавил, что на все нарушения, которые касаются животных, реагируют вовремя.

«Для участия в голосовании и принятии решений всем необходимо иметь с собой документы и прописку в Днепре. Вход городским сумасшедшим и идиотам – категорически запрещен», – написал он.

Как ранее сообщал УНИАН, бывший заместитель мэра, а ныне – директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протащил 1,5 километра по дороге. Бедный пес вынужден был бежать за автомобилем своего «хозяина».