УПЦ МП разорвала отношения с церквями Греции и Александрии из-за признания ими ПЦУ

Это означает, что верующим УПЦ МП нельзя будет причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам сослужить.

Украинская православная церковь Московского патриархата разорвала церковное общение с Православной Церковью Греции и Александрийским патриархатом из-за их признания автокефалии Православной церкви Украины.

Это означает, что верующим УПЦ МП нельзя будет причащаться в храмах этих церквей, а священникам и епископам сослужить. Но просто посещать храмы и поклоняться святыням можно. Об этом пишет ВВС.

Русская православная церковь ранее также приняла решение о разрыве общения с церковью Греции (сохранив с отдельными епископами), однако официального решения разорвать общение с Александрийским патриархатом (центр в Каире) не принимала.

Зато патриарх РПЦ Кирилл перестал поминать патриарха Александрии Феодора, что фактически может означать разрыв отношений.

Некоторые эксперты это назвали "гибридным разрывом".

УПЦ МП разорвала отношения решением синода от 6 декабря 2019 года.

"Члены Синода, поблагодарив иерархов, духовенство и мирян Элладской и Александрийской церквей, которые не поддержали антиканонические действия и не вошли в молитвенное общение с раскольниками, с грустью констатировали, что дальнейшее пребывание Украинской православной церкви в евхаристическом общении с предстоятелями Элладской и Александрийской поместных православных церквей, а также с иерархами и клириками этих церквей, которые будут иметь евхаристическом общение с представителями "ПЦУ", является невозможным", - говорится в решении.

Эксперты и это решение называют гибридным, ведь трудно будет понять, кто поминает Епифания, а кто нет.

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Раньше церковь Эллады и один из старейших патриархатов мира - Александрийский - признали автокефалию Православной церкви Украины.

По словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, он в начале января поедет сослужить в Александрийский патриархат, а затем к предстоятелю церкви Греции.

ПЦУ сейчас является автокефальной церковью, которая входит в число поместных православных церквей. Ее статус официально признан Вселенским патриархатом, церковью Греции и Александрийским патриархатом.

Остальные 11 поместных церквей ПЦУ не признавали.

6 января 2019 года она получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

УПЦ МП является самоуправляемой церковью в составе РПЦ, однако не является автокефальной и не состоит в диптихе православных церквей мира.