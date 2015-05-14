На Яворовском полигоне украинские военные отрабатывали тактическую подготовку

21:11, 14 мая 2015
Общество
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На Яворивском военном полигоне во Львовской области в рамках украинского-американских учений "Бесстрашный гвардеец" украинские военные провели занятия по спецподготовке.

Учения на Яворовском полигоне / УНИАН

В программу учений военнослужащих входят занятия по огневой подготовке, военной медицине, инженерной, тактической и специальной подготовки.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля во Львовской области состоялась церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Фиарлес Гардиан-2015". В церемонии открытия учений принимал участие президент Петр Порошенко.

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