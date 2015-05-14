На Яворовском полигоне украинские военные отрабатывали тактическую подготовку

На Яворивском военном полигоне во Львовской области в рамках украинского-американских учений "Бесстрашный гвардеец" украинские военные провели занятия по спецподготовке.

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