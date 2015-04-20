На Львовщине стартовали украинско-американские учения (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время торжественного открытия украинско-американских командно-штабных учений «Фиарлес Гардиан-2015» в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области.

Обращаясь к украинским и американским участникам учений, а также к присутствующему послу США в Украине Джеффри Пайетту, президент отметил, что совместные учения подобного содержания и масштаба проводятся в Украине впервые. «Обстоятельства, при которых они проходят, уникальные. На восточной границе Украины происходит полномасштабная агрессия со стороны иностранного государства, которое развязало против Украины многоплановую, разноуровневую гибридную войну», - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что это война не только против Украины. «Символично, что именно в год 70-летия победы антигитлеровской коалиции над нацизмом через Украину снова пролег рубеж цивилизационной битвы, в которой решается, какой быть Европе, каким быть миру», - сказал Порошенко.

«Это война не только за независимость Украины, а война за свободу и демократию Европы и мира, война, где решается вопрос, будут ли действовать в мире нормы международного права, будут ли цельными и неприкосновенными границы, можно ли безнаказанно применять силу только потому, что у тебя чешутся руки. Является ли этническое родство поводом для бесцеремонного вмешательства во внутренние дела другого государства? Совместимы ли авторитаризм и диктатура с европейской политической культурой, в которой главная ценность - свободный гражданин с его правами свободного государства?» - сказал президент.

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По его словам, «вполне естественно, что при таких обстоятельствах качественно новое содержание и совсем другие количественные параметры приобретает стратегическое партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки, и это проявляется в различных формах и на различных уровнях - от президентов и верховных главнокомандующих до солдат».

«Это – первое украинско-американское мероприятие такого уровня, и оно свидетельствует о переходе двустороннего военного сотрудничества в качественно новое практическое измерение», - заявил глава государства.

Порошенко на двух языках - украинском и английском - привел слова командующего силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах Уэсли Кларка о том, что украинская армия образца марта 2014 года и 2015 года - «это совершенно разные истории». Президент продолжил от себя: «Нам есть чем гордиться, но есть много такого, чему нам надо учиться. Не будет преувеличением сказать, что сегодня здесь формируется новое лицо украинского войска», - сказал глава государства.

Также, по данным пресс-службы, президент вручил государственные награды военным, которые проявили личное мужество и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, - солдату Руслану Бондаренко, полковнику Степану Логушу, подполковнику Алексею Мельнику, сержанту Роману Петровскому, а также лейтенанту Олегу Вихтюку.

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Президент также вручил ордера на получение жилья и ключи от новых квартир военным, которые были ранены или отличились во время антитеррористической операции.

Кроме того, президент ознакомился с работой Международного центра миротворчества и безопасности. Глава государства пообщался с американскими военными, отметили в пресс-службе.