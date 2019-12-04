"Принимаю предложение пройти проверку на полиграфе": Грановский отреагировал на обвинения Соболева

Александр Грановский отрицает свою причастность к покушению на убийство Соболева

Экс-нардеп Александр Грановский опроверг свою причастность к покушению на убийство Соболева, и заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.

Читайте такжеСоболев рассказал, кого бы расспросил об убийстве сына: спросите Грановского

"Несмотря на то, что Слава предположил, что я могу знать людей, причастных к этим чудовищным событиям, я зла не держу - уверен, родителям приходят на ум даже небылицы в эти минуты. Я полностью разделяю их горе. Слава, я не так воспитан, чтоб хоть на секунду задуматься о подобном", - написал на своей странице в Facebook Грановский.

Он также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе. "Я конечно же принимаю предложение пройти проверку на полиграфе, чтоб как можно скорей отсечь такую версию", - сообщил экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, который был в салоне автомобиля. На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.