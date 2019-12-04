"Поворачиваюсь, а у ребенка нет половины головы": жена Соболева рассказала, как погиб ее сын (видео, 18+)

Мать убитого в Киеве ребенка призвала всех беречь своих детей и близких.

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его жена рассказали журналистам страшные подробности того вечера, когда от пули киллера погиб их маленький сын.

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Так, перед трагедией семья собиралась ехать за новой будкой для собаки. Щенка они завели всего несколько недель назад.

Выстрел раздался, когда Соболев уже сидел за рулем, а члены его семьи находились в машине. Супруга депутата быстро поняла, что происходит.

"Этот выстрел. Я понимаю, что это был именно он. Говорю мужу: "быстро, нажимай на газ". Смотрю - вроде живой. А потом я поворачиваюсь и вижу, что у моего ребенка нет половины головы. Я вам единственное хочу сказать - берегите своих детей, семьи", - цитирует «Страна» слова женщины.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева взял под стражу на 2 месяца одного из подозреваемых в покушении на Соболева и убийстве его 3-летнего сына.