В МВД показали карабин, из которого предположительно застрелили 3-летнего сына Соболева

В МВД отметили, что по предварительным выводам специалистов, это оружие трудно назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

В МВД показали карабин, из которого "с высокой вероятностью" был убит трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Об этом написал на странице в Faceboоk директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

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"Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД, как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел", - написал Шевченко.

Он также отметил, что по предварительным выводам специалистов, это оружие трудно назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

"Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий преступления и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку", - написал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от "БПП Солидарность", владелец ресторана "Марио" Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.